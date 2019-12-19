В стиле Джордана: Роналду шокировал мир очередным невероятным голом, видео

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду забил невероятный по красоте гол за "Ювентус". В матче национального первенства он забил ударом головой в ворота "Сампдории" (2:1).

Португалец сотворил свой очередной шедевр на 45-й минуте после передачи Алекса Сандро.

По данным итальянской прессы, Роналду выпрыгнул на 71 см в момент удара. Таким образом, голова Роналду в момент взятия ворот находилась на высоте 256 см над полем.

После игры сам Криштиану в своем Instagram прозвал себя Джорданом - в честь легендарного баскетболиста, которого называли "летающим".

"КР7 ЭЙР ДЖОРДАН", - написал португалец в соцсети.

Напомним, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2018/19.