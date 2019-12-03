Не Месси, но все же: Роналду получил престижную награду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2018/19.

Соответствующую награду португальский нападающий получил в понедельник, 2 декабря, на торжественной церемонии вручения наград Gran Galà del Calcio-2019, которая состоялась в Милане. Также 34-летний футболист был включен в состав символической сборной чемпионата. Именно из-за присутствия на церемонии в Милане, как сообщалось, Роналду не смог посетить торжественное мероприятие по случаю награждения лучших игроков мира по версии France Football в Париже.

В минувшем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 43 матча, забил 28 мячей и сделал 10 результативных передач. С туринским клубом он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что космический футболист выиграл рекордный Золотой мяч.