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Не Месси, но все же: Роналду получил престижную награду

вторник, 03 декабря 2019, 10:15
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2018/19.

Соответствующую награду португальский нападающий получил в понедельник, 2 декабря, на торжественной церемонии вручения наград Gran Galà del Calcio-2019, которая состоялась в Милане. Также 34-летний футболист был включен в состав символической сборной чемпионата. Именно из-за присутствия на церемонии в Милане, как сообщалось, Роналду не смог посетить торжественное мероприятие по случаю награждения лучших игроков мира по версии France Football в Париже.

В минувшем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 43 матча, забил 28 мячей и сделал 10 результативных передач. С туринским клубом он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что космический футболист выиграл рекордный Золотой мяч.

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