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Форвард киевского "Динамо" попался на допинге: первые подробности скандала

пятница, 20 декабря 2019, 18:30
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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не прошел допинг-тест.

Об этом сообщает Football.ua.

Футболисты украинского клуба проходили тестирование 29 ноября после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы со шведским "Мальме" (3:4). После того, как о положительной пробе Беседина узнали в УЕФА, форвард был отстранен на 30 дней. В ближайшие недели состоится рассмотрение вопроса по игроку. В худшем случае ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

23-летний Беседин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил два мяча.

Напомним, что украинского спортсмена лишили золотой олимпийской медали из-за допинга. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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