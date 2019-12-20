RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

11:48
Скандал в Минздраве: правительство приняло решение по топ-чиновнице
11:40
Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в кино: фото
11:25
Слава Каминская прокомментировала нежный поцелуй с бывшим мужем
11:15
Силовики пришли с обысками в клуб, связанный с Порошенко: опубликовано фото
11:12
Львовянин замиксовал новую версию песни "Щедрий вечір" с лирой, электроникой и хором: видео
11:00
Новый иск: Харви Вайнштейна обвинили в насилии над 16-летней моделью
10:30
Депутаты Рады провалили голосование за легализацию азартных игр: детали проекта
10:01
Екатерина Кухар впервые познакомила фанов со своей дочерью: теперь они знают, на кого девочка похожа
07:35
Разваливают ВСУ: волонтер сделала гневное заявление про действия Минобороны
07:00
Как запечь утку с яблоками в чесноке - простой рецепт к новогоднему столу

19 декабря

22:28
"Воров в законе" в Украине ждет печальное будущее: Рада приняла жесткий закон
22:14
Украина и Россия достигли соглашения по газу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский чемпион лишен олимпийской медали: детали скандала

пятница, 20 декабря 2019, 11:16
переглянути новину українською

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен золотой медали, выигранной на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Результат украинца в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории до 105 кг аннулирован, а сам спортсмен дисквалифицирован. Такое решение было принято после обнаружения в допинг-пробе Торохтия запрещенного вещества - дегидрохлорметилтестостерона. Также были аннулированы результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на соревнованиях в период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Теперь украинец должен сдать в МОК олимпийскую медаль.

Отметим, что Торохтий был временно отстранен от участия в соревнованиях в декабре прошлого года. Тогда он был дисквалифицирован на 2 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России серьезно наказали известных спортсменов-допингистов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Монтеррей - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: