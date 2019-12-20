Украинский чемпион лишен олимпийской медали: детали скандала

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен золотой медали, выигранной на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Результат украинца в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории до 105 кг аннулирован, а сам спортсмен дисквалифицирован. Такое решение было принято после обнаружения в допинг-пробе Торохтия запрещенного вещества - дегидрохлорметилтестостерона. Также были аннулированы результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на соревнованиях в период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Теперь украинец должен сдать в МОК олимпийскую медаль.

Отметим, что Торохтий был временно отстранен от участия в соревнованиях в декабре прошлого года. Тогда он был дисквалифицирован на 2 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России серьезно наказали известных спортсменов-допингистов.