RU  UA  EN

суббота, 21 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 декабря

12:14
В Украине создали съедобную елку рекордных размеров: опубликованы фото
11:50
Выносил ей мозг: Владимир Дантес откровенно рассказал о ревности в браке с Надей Дорофеевой
10:38
У станции метро в Киеве водитель превратил авто в груду металла: видео серьезного ДТП
10:16
Боевики на Донбассе применили необычное оружие
09:52
Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: как выглядит счастливая невеста
09:45
Бойня в Москве: опубликованы фото неожиданной находки у стрелка
09:16
Из-за трагедии в Одессе власти приняли решение по руководству ГСЧС: фото
08:15
Появились забавные фотожабы на закрытие игральных залов в Украине
07:45
Смертельный пожар в многоэтажке в Киеве: появились новые фото и видео
07:00
Как не испортить холодец: изучаем классический рецепт к праздникам
06:30
Гороскоп на 21 декабря: Рыбам нужно дать себе пинка, а от Скорпионов могут что-то скрывать
06:28
В ожидании снегопадов: синоптики дали свежий прогноз на субботу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Анси

суббота, 21 декабря 2019, 12:03
переглянути новину українською

В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке выступят Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер), Антон Дудченко (31), Артем Прима (34) и Руслан Ткаленко (39).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 254 очка. Также в первую тройку входят его брат Тарьей Бе (222) и француз Симон Дестье (209). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 16-е место, набрав 101 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла вторую медаль за день на Кубке IBU.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Манчестер Сити - Лестер Сити: онлайн трансляция

Ливерпуль - Фламенго: онлайн трансляция

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Монтеррей - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: