Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Анси

В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке выступят Дмитрий Пидручный (18-й стартовый номер), Антон Дудченко (31), Артем Прима (34) и Руслан Ткаленко (39).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 254 очка. Также в первую тройку входят его брат Тарьей Бе (222) и француз Симон Дестье (209). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 16-е место, набрав 101 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла вторую медаль за день на Кубке IBU.