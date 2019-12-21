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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Анси

суббота, 21 декабря 2019, 12:46
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В субботу, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования в Анси.

Начало гонки - в 16:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке выступят Елена Пидгрушная (9-й стартовый номер), Дарья Блашко (30), Юлия Джима (38), Вита Семеренко (50) и Валя Семеренко (55).

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 207 очков. Также в первую тройку входят норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (199) и шведка Ханна Эберг (182). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 20-е место, набрав 87 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла вторую медаль за день на Кубке IBU.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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