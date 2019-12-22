"Челси" уверенно обыграл команду Моуринью в матче чемпионата Англии: видеообзор

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 0:2.

"Челси" захватил инициативу с первых минут и довольно быстро открыл счет. На 12-й минуте Виллиан разыграл угловой с Ковачичем, получил обратную передачу, ворвался в штрафную, обыграл соперника и потрясающим ударом отправил мяч в дальний угол ворот. В середине тайма "Тоттенхэм" мог сравнять счет, но Кейн ударом с 11 метров отправил мяч выше ворот. Перед самым свистком на перерыв начудил голкипер хозяев Гассанига, который промахнулся мимо мяча и врезался в Алонсо. Арбитр назначил 11-метровый, который четко реализовал Виллиан.

Во втором тайме "Тоттенхэм" пытался атаковать, но окончательно команду добило удаление Сон Хын Мина за грубую игру.

Таким образом, главный тренер "шпор" Жозе Моуринью проиграл своему бывшему клубу.

"Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Тоттенхэм" с 26 очками занимает 7-е место.

"Тоттенхэм Хотспур" – "Челси" - 0:2 (0:2)

Голы: Виллиан (12, 45, с пенальти)

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Вертонген (Роуз, 74), Дайер (Эриксен, 46), Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ндомбеле, 74), Сон Хын Мин, Кейн.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Джеймс, 80), Томори, Зума, Алонсо, Маунт, Ковачич (Жоржиньо, 68), Виллиан, Канте, Рюдигер, Абрахам (Батшуайи, 80).

Предупреждения: Зума (31), Алли (43), Ковачич (43), Гассанига (45), Сиссоко (58), Алдервейрелд (67), Рюдигер (78).

Удаление: Сон Хын Мин (62).

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