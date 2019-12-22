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Капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем в клубе

воскресенье, 22 декабря 2019, 12:20
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Капитан "Шахтера" Тайсон заявил, что он не будет продлевать контракт с "горняками" и надеется вернуться в свой бывший клуб "Интернасьонал".

Слова Тайсона приводит Zona Mista.

"Сейчас я не буду говорить насчет возможного возвращения в "Интернасьонал". Не хочу быть виноватым, если трансфер не состоится. У меня остался год контракта с "Шахтером" и я не буду подписывать новое соглашение. Единственным из бразильских клубов, за который я хочу выступать, является "Интернасьонал". Но я не знаю, хочет ли клуб видеть меня в составе. Если они заинтересованы, то я готов подписать предварительный контракт", - заявил Тайсон.

31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. В нынешнем сезоне бразильский хавбек провел за украинский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "горняками" действует до лета 2021 года.

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