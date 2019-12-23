"Динамо" в топе: УЕФА опубликовал список лучших клубов в истории Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список лучших клубов в истории Лиги чемпионов.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте организации.
Возглавил список мадридский "Реал", заработавший 600 очков. Второе и третье места заняли "Бавария" (474 очка) и "Барселона" (466 очков). Киевское "Динамо" оказалось в топ-15 рейтинга. "Бело-синие" набрали 246 очков и расположились на 11-м месте.
Отметим, что рейтинг составлялся путем подсчета очков, набранных командами в матчах турнира, начиная с 1955 года. За победу начислялось два балла, за ничью - один.
Топ-15 рейтинга лучших клубов в истории Лиги чемпионов:
1. "Реал" (Испания) - 600 очков
2. "Бавария" (Германия) - 474
3. "Барселона" (Испания) - 446
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374
5. "Ювентус" (Италия) - 349
6. "Милан" (Италия) - 314
7. "Ливерпуль" (Англия) - 289
8. "Бенфика" (Португалия) - 287
9. "Порту" (Португалия) - 277
10. "Аякс" (Нидерланды) - 266
11. "Динамо" (Украина) - 246
12. "Арсенал" (Англия) - 245
13. "Селтик" (Шотландия) - 236
14. "Интер" (Италия) - 219
15. "Челси" (Англия) - 214
Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован список клубов с самыми большими зарплатами.