RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.05
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

14:29
В Украине накануне Нового года начали цвести ромашки: фото удивительной аномалии
14:14
Леонардо ДиКаприо подловили за поеданием фастфуда - в тот же день его довольное лицо стало мемом
13:55
В Киеве вынесли жесткий приговор обвиняемому по делу об убийстве ветерана АТО
13:54
Эмилия Кларк рассказала, почему не делает селфи с фанатами
13:48
Разруха и гнетущая мгла: в сети одним видео показали, во что боевики превратили Донбасс
13:27
Пуля попала в голову: под Киевом произошла жуткая трагедия с полицейским
12:57
Появились имя и фото бойца ВСУ, погибшего во время перестрелки с врагом на Донбассе
12:49
Завернула в ткань и выбросила: под Киевом мать устроила страшную расправу над ребенком
12:48
Дети Виктории и Дэвида Бекхэма прошли обряд крещения: фото семейного праздника
12:34
Денег нет даже на еду: Россия жестко "кинула" боевиков на Донбассе
12:32
Кейт Миддлтон на публике оттолкнула принца Уильяма - СМИ тут же решили, что дело идет к разводу
12:16
Вырезали звезду: в Харькове зверски поиздевались над котом, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не футболом единым: опубликован список клубов с самыми большими зарплатами

понедельник, 23 декабря 2019, 14:06
переглянути новину українською

Обнародован список клубов с самыми большими зарплатами игрокам в спорте.

Соответствующий рейтинг опубликовало издание Sportingintelligenc.

Так, лидерство в нем удерживает футбольный клуб "Барселона". В среднем за год без учета бонусов игроки, выступающие за каталонцев, получают 11,081 миллиона евро. В тройку клубов с самыми высокими зарплатами также вошли футбольные "Реал" и "Ювентус". Первый в среднем на зарплату одному игроку в год тратит 10,062 миллиона евро, а второй - 9,119 миллиона евро.

Всего же в топ-15 рейтинга оказались 5 футбольных клубов и 10 баскетбольных:

1. "Барселона" (футбол) - 11 081 282 евро
2. "Реал" (футбол) - 10 062 090 евро
3. "Ювентус" (футбол) - 9 119 076 евро
4. "Портленд Трэйл Блэйзерс" (баскетбол) - 9 058 786 евро
5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) - 8 952 374 евро
6. "Орландо Мэджик" (баскетбол) - 8 550 449 евро
7. "Оклахома-Сити Тандер" (баскетбол) - 8 511 030 евро
8. "Денвер Наггетс" (баскетбол) - 8 402 631 евро
9. "Майами Хит" (баскетбол) - 8 390 572 евро
10. "Кливленд Кавальерс" (баскетбол) - 8 308 078 евро
11. "Хьюстон Рокетс" (баскетбол) - 8 266 078 евро
12. "Пари Сен-Жермен" (футбол) - 8 061 793 евро
13. "Манчестер Сити" (футбол) - 7 881 463 евро
14. "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол) - 7 820 865 евро
15. "Филадельфия Сиксерс" (баскетбол) - 7 778 458 евро

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" упустил победу в "класико".

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Ювентус - Лацио - 1:3 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 0:2 Хроника матча видео голов

Ливерпуль - Фламенго - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: