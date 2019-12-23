Не футболом единым: опубликован список клубов с самыми большими зарплатами

Обнародован список клубов с самыми большими зарплатами игрокам в спорте.

Соответствующий рейтинг опубликовало издание Sportingintelligenc.

Так, лидерство в нем удерживает футбольный клуб "Барселона". В среднем за год без учета бонусов игроки, выступающие за каталонцев, получают 11,081 миллиона евро. В тройку клубов с самыми высокими зарплатами также вошли футбольные "Реал" и "Ювентус". Первый в среднем на зарплату одному игроку в год тратит 10,062 миллиона евро, а второй - 9,119 миллиона евро.

Всего же в топ-15 рейтинга оказались 5 футбольных клубов и 10 баскетбольных:

1. "Барселона" (футбол) - 11 081 282 евро

2. "Реал" (футбол) - 10 062 090 евро

3. "Ювентус" (футбол) - 9 119 076 евро

4. "Портленд Трэйл Блэйзерс" (баскетбол) - 9 058 786 евро

5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) - 8 952 374 евро

6. "Орландо Мэджик" (баскетбол) - 8 550 449 евро

7. "Оклахома-Сити Тандер" (баскетбол) - 8 511 030 евро

8. "Денвер Наггетс" (баскетбол) - 8 402 631 евро

9. "Майами Хит" (баскетбол) - 8 390 572 евро

10. "Кливленд Кавальерс" (баскетбол) - 8 308 078 евро

11. "Хьюстон Рокетс" (баскетбол) - 8 266 078 евро

12. "Пари Сен-Жермен" (футбол) - 8 061 793 евро

13. "Манчестер Сити" (футбол) - 7 881 463 евро

14. "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол) - 7 820 865 евро

15. "Филадельфия Сиксерс" (баскетбол) - 7 778 458 евро

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" упустил победу в "класико".