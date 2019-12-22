Кризис атаки: "Реал" упустил победу в "класико"

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао. Встречи "Реала" с "Атлетиком" также, как и матчи с "Барселоной", называются "класико", так как эти клубы являются единственными за историю, никогда не вылетавшими из Примеры.

Королевский клуб захватил инициативу со стартовым свистком и мог повести в счете уже на 11-й минуте, но Винисиус не реализовал выход один на один с голкипером. Через несколько минут Кроос ворвался в штрафную, но с близкого расстояния попал в перекладину. Практически сразу же свой единственный момент за матч создал "Атлетик", но Куртуа отбил удар Уильямса с близкого расстояния. На 32-й минуте Бензема воспользовался ошибкой защитника, ворвался в штрафную, обыграл вратаря, но с острого угла не попал в пустые ворота.

Во втором тайме "Реал" продолжил давить и Начо после подачи с углового головой пробил в перекладину. В концовке победу королевскому клубу мог принести Йович, но его удар головой пришелся в штангу.

"Реал" остался на втором месте в турнирной таблице Примеры и отстает от лидирующей "Барселоны" на два очка. "Атлетик" по-прежнему занимает седьмую позицию.

В 19-м туре "Реал" на выезде сыграет с "Хетафе". Матч состоится 4 января.

"Реал" Мадрид – "Атлетик" Бильбао - 0:0

"Реал": Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема.

"Атлетик": Симон, Берчиче, Мартинес, Ерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86).

Предупреждение: Рамос (87).

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