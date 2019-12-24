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"Барселона" готовится взорвать трансферный рынок

вторник, 24 декабря 2019, 13:37
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"Барселона" планирует вернуть форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, каталонский клуб намерен расстаться с полузащитником Филиппом Коутиньо, чтобы выручить средства на покупку звезды парижан. С продажи 27-летнего хавбека "сине-гранатовые" рассчитывают получить не менее 100 миллионов евро. В случае если этот трансфер состоится, "Барса" будет готова выкупить контракт Неймара у "Пари Сен-Жермен" за 180 миллионов евро.

Напомним, трансфер Неймара летом 2017 года до сих пор остается самым дорогим в истории футбола. Тогда "Пари Сен-Жермен" заплатил за него "Барселоне" 222 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира увел шикарную модель у известного певца.

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