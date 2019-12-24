Дважды в одну реку: экс-игрок сборной Украины может вернуться в российский топ-клуб

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик, ныне выступающий за "Волынь", может вернуться в московский "Локомотив".

Об этом сообщил российский журналист Сергей Егоров в Telegram.

"Удивительный вариант - возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует", - написал Егоров.

Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 годы. В стан московского клуба он перешел в статусе свободного агента из "Динамо". Всего за "железнодорожников" футболист сыграл 106 матчей и забил 3 мяча. С "Локомотивом" он выиграл 4 трофея - чемпионат и 3 Суперкубка России.

В составе сборной Украины Михалик сыграл 32 матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Динамо", вернувшийся из России, рассказал о встрече с ультрас.