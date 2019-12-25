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Игрок сборной Украины сделал предложение своей девушке: фото

среда, 25 декабря 2019, 23:19
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Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин по-футбольному сделал предложение своей подруге.

Соответствующим фото футболист поделился в Instagram. На снимке 20-летний вратарь в центре футбольного поля целует свою избранницу после сделанного предложения. В комментарии к фото Лунин написал: "Да".

Instagram Андрея Лунина

Предложение было сделано украинцем на стадионе "Вальядолида", за который он выступает на правах аренды.

Напомним, на родине Лунин поиграл за "Днепр" и "Зарю". Летом 2018 года "Реал" выкупил вратаря у луганского клуба за 8,5 миллиона евро. В составе сборной Украины он сыграл 5 матчей и пропустил 4 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что голкипер сборной Украины успешно дебютировал за испанский клуб.

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