Прочувствовали атмосферу лучших заведений: Милевский и Алиев ярко отдохнули в Киеве

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев встретились в Киеве.

Видео встречи двух футболистов было опубликовано на YouTube-канале "Миля".

В ролике показано, как Милевский и Алиев отдохнули в одном из киевских заведений.

Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 годы. С командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины и четырежды - Кубок страны. Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. Он дважды становился чемпионом Украины, один раз выиграл Кубок и трижды Суперкубок страны.

В составе сборной Украины Милевский сыграл 50 матчей, на счету Алиева 28 матчей.

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