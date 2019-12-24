Милевский поделился милым фото со своей эффектной подругой

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо" из Бреста, поделился фото со своей подругой с отдыха.

Соответствующий снимок футболист опубликовал сегодня в Instagram.

На фото пара мило смотрит друг на друга. Снимок

был сделан в Индонезии, где 34-летний нападающий проводит отдых со своей второй половинкой.

Напомним, что Милевский был оштрафован за свое поведение после матча чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Шахтером".

Ранее Милевский жестко раскритиковал футболистов киевского "Динамо" за поражение от "Зари" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Также "Апостроф" сообщал, что cкандальный украинский футболист примерил костюм деда Мороза.