Свитолина может не сыграть на Олимпиаде из-за конфликта с федерацией: подробности скандала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может не сыграть на летних Олимпийских играх в Токио из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины (ФТУ).

Об этом в интервью Tribuna рассказал исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин.

В частности, он сообщил, что Свитолина отказывается выступать за сборную Украины во встрече Кубка Федерации с Эстонией, которая состоится в феврале 2020 года. Из-за этого ФТУ может отказаться включать теннисистку в состав команды на Олимпийские игры. В то же время Зукин отметил, что переговоры со Свитолиной продолжаются.

Отметим, что в состав сборной Украины на игры в Токио войдут не более четырех теннисисток.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина сделала громкое заявление по Олимпиаде-2020.