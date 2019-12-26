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Гол Малиновского получил признание в Европе: опубликовано видео

четверг, 26 декабря 2019, 13:15
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Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского вошел в число лучших забитых мячей чемпионата Италии в декабре.

Подборку лучших голов опубликовала пресс-служба Серии А на своем официальном YouTube-канале.

Украинец отличился 7 декабря в матче с "Вероной". Хавбек получил передачу от партнера и мощным ударом из-за пределов штрафной площадки послал мяч в ворота.

Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за итальянский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский был признан лучшим игроком сборной Украины в отборе на Евро-2020. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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