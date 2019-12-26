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Известный шахматист отказался выступать за сборную Украины: подробности скандала

четверг, 26 декабря 2019, 09:57
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Украинский шахматист Павел Эльянов заявил, что он принял решение отказаться от продолжения выступлений за сборную Украины.

Об этом Эльянов заявил в интервью YouTube-каналу Chess-News.

"Вы пишите, что мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации абсолютно ясна и она неконструктивна совершенно. Никто никаких компромиссов не предложил, ситуация не разрешилась. Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками. На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - сказал Эльянов.

Причиной конфликта шахматистов с Федерацией стал отказ чиновников назначить главным тренером сборной Украины Владимира Баклана вместо Александра Сулипы.

36-летний Эльянов является двукратным победителем Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды Украины в 2004 и 2010 годах. Всего он принимал участие в пяти Олимпиадах. В 2004 году шахматист был награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени. В данный момент Эльянов занимает 83-е место в рейтинге международной шахматной федерации.

Напомним, что похожий конфликт произошел в женском теннисе, в результате чего Элина Свитолина может не поехать на Олимпиаду. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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