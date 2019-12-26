Лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии

В матче 19-го тура чемпионата Англии лидер турнира "Ливерпуль" разгромил своего ближайшего преследователя "Лестер" со счетом 4:0.

Гости с самого начала матча захватили инициативу и уже на второй минуте счет мог открывать Мане, но форвард с близкого расстояния пробил мимо ворот. Через несколько минут Салах вышел один на один, обыграл вратаря, но с острого угла не попал в пустые ворота. Счет был открыт на 31-й минуте, Фирмино головой замкнул подачу Александер-Арнольда.

В середине второго тайма защитник "Лестера" Сеюнджю глупейшим образом "привез" в свои ворота пенальти, который реализовал Милнер. Хозяева не успели прийти в себя, как пропустили еще два гола от Фирмино и Александер-Арнолда.

Благодаря победе "Ливерпуль" увеличил отрыв от "Лестера" до 13 очков.

"Лестер" – "Ливерпуль" - 0:4 (0:1)

Голы: Фирмино (31, 74), Милнер (71, с пенальти), Александер-Арнолд (78)

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Барнс (Олбрайтон, 58), Ндиди, Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 76), Варди.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Кейта (Милнер, 70), Хендерсон (Лаллана, 82), Вейналдум, Мане, Салах (Ориги, 70), Фирмино.

Предупреждения: Гомес (62), Мэддисон (73).