"Ливерпуль" выиграл титул сильнейшей команды мира: видеообзор

"Ливерпуль" обыграл "Фламенго" со счетом 1:0 в финале клубного чемпионата мира, который проходил в Дохе (Катар).

Уже на 1-й минуте встречи Роберто Фирмино мог открыть счет, однако не реализовал выход один на один с Диего Алвесом, пробив выше ворот. Проведя еще несколько неплохих атак на старте поединка, "Ливерпуль" успокоился. "Фламенго" перехватил инициативу, но всерьез потревожить Алисона до перерыва не смог.

На старте второй половины встречи "Ливерпуль" мог забить дважды. Сначала Фирмино пробил в штангу из пределов штрафной, а затем Салах отправил мяч рядом со штангой после прострела с правого фланга. "Фламенго" ответил двумя ударами Габриэла Барбозы - первый пришелся выше ворот, а со вторым справился Алисон. В итоге второй тайм тоже завершился без забитых мячей.

Победу же "красные" вырвали в первом овертайме. Садио Мане отдал передачу на Фирмино, тот убрал Диего Алвеса и отправил мяч практически в пустые ворота.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

финал

ЛИВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО - 1:0

Гол: Фирмино, 99.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106).

Фламенго: Алвес, Рафинья, Кайо, Мари, Фелипе Луис, Жерсон (Линкольн, 102), Арау (Беррио, 120), де Арраскаета (Витиньо, 77), Рибейро (Диего, 82), Энрике, Габриэл Барбоза.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА:

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