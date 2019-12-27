RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

23:59
Катастрофа самолета в Казахстане: стало известно о серьезной неприятности, настигшей выживших украинцев
21:55
Под Днепром произошло ДТП с участием автобуса: несколько погибших, фото с места
21:14
На Рождество дед подарил внуку книгу Гитлера, хотя он хотел "чуть" другой сюрприз: видео
19:59
Потенциальный "груз 200" под прицелом ВСУ: волонтеры показали видео с Донбасса
19:37
СМИ Коломойского сделало жесткий "подарок" сотрудникам на Новый год
19:00
Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира
18:47
Появились новые фото и подробности пожара, охватившего церковь в Киеве
18:00
Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности
17:56
В Украине освободили женщину, работавшую на ФСБ: что о ней известно
17:33
Журналистка рассказала, как рейдеры Микитася пытаются получить средства "Киевметростроя"
17:10
Участники "Кино" записали новую версию "Троллейбуса" с вокалом Цоя - как звучит группа спустя 30 лет
17:05
Живут в Мелитополе: фото и подробности про украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Команда Зинченко в невероятном матче чемпионата Англии проиграла "волкам"

пятница, 27 декабря 2019, 23:45
переглянути новину українською

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 19-го тура чемпионата Англии. Украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко на поле так и не вышел.

Уже на 11-й минуте гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды на Диогу Жоте с поля был удален голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Несмотря на это "горожанам" удалось завершить первый тайм в свою пользу. Леандер Дендонкер сфолил в своей штрафной на Рияде Марезе, за что был назначен 11-метровый удар. Рахим Стерлинг с первой попытки не смог переиграть Руи Патрисиу. Однако судья попросил перебить пенальти из-за того, что голкипер хозяев до удара покинул линию ворот. Стерлинг снова не смог переиграть Патрисиу, но все же добил мяч в ворота после сейва вратаря хозяев.

В начале второго тайма "горожане" удвоили свое преимущество в счете. Кевин Де Брюйне вывел Стерлинга один на один с Патрисиу. И вингер "Сити" своим шансом воспользовался сполна, перебросив мяч через вратаря "Вулверхэмптона". Однако хозяева достаточно быстро отыграли один мяч. Адама Траоре удался классный удар из-за штрафной, отбить который у Клаудио Браво не было никаких шансов. В последние же 10 минут встречи "Вулверхэмптон" смог забить дважды и выиграть матч. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Рауль Хименес и Мэтт Доэрти.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

19-й тур

ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 3:2

Голы: Стерлинг, 25; Стерлинг, 50; Траоре, 55; Хименес, 82; Доэрти, 90.

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 25.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Коди, Хонни (Винагре, 73), Доэрти, Сес, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота (Нету, 79), Хименес (Беннетт, 90+4), Траоре.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Де Брюйне (Гюндоган, 67), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг, Марез (Гарсия, 46).

Удаление: Эдерсон, 11 (фол последней надежды).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Ювентус - Лацио - 1:3 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: