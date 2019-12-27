Команда Зинченко в невероятном матче чемпионата Англии проиграла "волкам"

"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в матче 19-го тура чемпионата Англии. Украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко на поле так и не вышел.

Уже на 11-й минуте гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды на Диогу Жоте с поля был удален голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Несмотря на это "горожанам" удалось завершить первый тайм в свою пользу. Леандер Дендонкер сфолил в своей штрафной на Рияде Марезе, за что был назначен 11-метровый удар. Рахим Стерлинг с первой попытки не смог переиграть Руи Патрисиу. Однако судья попросил перебить пенальти из-за того, что голкипер хозяев до удара покинул линию ворот. Стерлинг снова не смог переиграть Патрисиу, но все же добил мяч в ворота после сейва вратаря хозяев.

В начале второго тайма "горожане" удвоили свое преимущество в счете. Кевин Де Брюйне вывел Стерлинга один на один с Патрисиу. И вингер "Сити" своим шансом воспользовался сполна, перебросив мяч через вратаря "Вулверхэмптона". Однако хозяева достаточно быстро отыграли один мяч. Адама Траоре удался классный удар из-за штрафной, отбить который у Клаудио Браво не было никаких шансов. В последние же 10 минут встречи "Вулверхэмптон" смог забить дважды и выиграть матч. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Рауль Хименес и Мэтт Доэрти.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

19-й тур

ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 3:2

Голы: Стерлинг, 25; Стерлинг, 50; Траоре, 55; Хименес, 82; Доэрти, 90.

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 25.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Коди, Хонни (Винагре, 73), Доэрти, Сес, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота (Нету, 79), Хименес (Беннетт, 90+4), Траоре.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Де Брюйне (Гюндоган, 67), Агуэро (Браво, 14), Стерлинг, Марез (Гарсия, 46).

Удаление: Эдерсон, 11 (фол последней надежды).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.