Раз, два, тройка - красавец: украинский футболист восхитил сеть навыками боксера

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев продемонстрировал, что он является неплохим боксером.

Футболист опубликовал видео тренировки с отработкой ударов на лапах на своей странице в Instagram.

"Да ну на! Раз, два, тройка - красавец", - прокомментировал видео чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик.

Также умение форварда пришлось по душе и другим пользователям сети.

"Селя! С тобой не страшно ходить ночью!", "2 разряд можно смело давать", "Мы ждем, что ты сделаешь это же на стадионе. Никогда не сдавайся", "Знаем! Раньше занимался кикбоксингом футболист", "Король", "Сломай ему кости", "Убийца", - пишут пользователи.

34-летний Селезнев является воспитанником "Шахтера". Также он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар" и "Малагу". За сборную Украины сыграл 58 матчей и забил 11 мячей. В нынешнем сезоне украинец провел 15 матчей во всех турнирах за "Бурсаспор", забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, ранее Селезнев объяснил свое решение перейти в российский клуб в 2016 году. С подробностями можно ознакомиться здесь.