RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

14:21
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту: фото и видео
14:05
Кто и как будет валить режим Путина: известный россиянин дал прогноз
14:03
Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность
12:51
Убийцы на свободе: суд Харькова вынес приговор террористам, которых передадут России
12:35
Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото
12:17
Лежал в крови посреди улицы: под Киевом произошло жуткое ЧП с 4-летним ребенком
11:41
Печень дороже сердца: названы новые цены на пересадку органов в Украине
11:28
Над Тихим океаном заметили странные "метеориты": опубликованы впечатляющие видео
11:13
51-летняя Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой в бикини
11:04
Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников
10:50
Настоящая зима: в сети показали сказочное фото заснеженных Карпат
10:31
В Украине собрали автоелку рекордных размеров: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Раз, два, тройка - красавец: украинский футболист восхитил сеть навыками боксера

суббота, 28 декабря 2019, 14:11
переглянути новину українською

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев продемонстрировал, что он является неплохим боксером.

Футболист опубликовал видео тренировки с отработкой ударов на лапах на своей странице в Instagram.

"Да ну на! Раз, два, тройка - красавец", - прокомментировал видео чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик.

Также умение форварда пришлось по душе и другим пользователям сети.

"Селя! С тобой не страшно ходить ночью!", "2 разряд можно смело давать", "Мы ждем, что ты сделаешь это же на стадионе. Никогда не сдавайся", "Знаем! Раньше занимался кикбоксингом футболист", "Король", "Сломай ему кости", "Убийца", - пишут пользователи.

34-летний Селезнев является воспитанником "Шахтера". Также он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар" и "Малагу". За сборную Украины сыграл 58 матчей и забил 11 мячей. В нынешнем сезоне украинец провел 15 матчей во всех турнирах за "Бурсаспор", забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, ранее Селезнев объяснил свое решение перейти в российский клуб в 2016 году. С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси: онлайн трансляция

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: