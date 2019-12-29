"Челси" в сумасшедшей концовке вырвал победу в лондонском дерби: видео

"Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Хозяева открыли счет на 13-й минуте встречи. Месут Озил подал угловой, Каллум Чемберс продлил полет мяча на дальнюю штангу, где его ударом головой в ворота переправил Пьер-Эмерик Обамеянг. Победу "Челси" вырвал в заключительную десятиминутку. Сначала Бернд Лено грубо ошибся на выходе после навеса со штрафного, после чего мяч в пустые ворота "канониров" переправил Жоржиньо. А затем Тэмми Абрахам результативным ударом завершил контратаку "Челси" после паса Виллиана.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

20-й тур

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ - 1:2

Голы: Обамеянг, 13; Жоржиньо, 83; Абрахам, 87.

Арсенал: Лено, Мейтленд-Найлз, Чемберс (Мустафи, 21), Д. Луис, Сака, Торрейра, Гендузи, Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг, Ляказетт.

Челси: Кепа, Рюдигер, Томори (Лемпти, 59), Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Эмерсон (Жоржиньо, 34), Виллиан, Абрахам, Маунт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Зинченко в невероятном матче чемпионата Англии проиграла "волкам".