"Челси" преподнес неприятный сюрприз в первый день 2020 года: видео

В среду, 1 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях сыграл вничью с "Брайтоном".

Счет во встрече на 10-й минуте открыл капитан "синих" Сесар Аспиликуэта. Он добил мяч в ворота хозяев после того, как защитник практически с линии ворот выбил мяч после удара Тэмми Абрахама. Упустил победу "Челси" на 84-й минуте после красивого удара в падении через себя Алирезы Джаханбахша.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

БРАЙТОН - ЧЕЛСИ - 1:1

Голы: Аспиликуэта, 10; Джаханбахш, 84.

Челси: Аррисабалага, Зума, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 66), Маунт (Ковачич, 73), Канте, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам.

Брайтон: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн (Бернардо, 22), Проппер, Биссума (Конноли, 46), Альсате, Муй (Джаханбахш, 68), Троссард, Мопе.

ВИДЕО ГОЛОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" в сумасшедшей концовке вырвал победу в лондонском дерби.