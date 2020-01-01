Чемпион Англии начал год с тяжелой победы: видео

В среду, 1 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Эвертон".

Героем встречи стал форвард "горожан" Габриэл Жезус, оформивший дубль. Голами бразилец отметился на 51-й и 58-й минутах соответственно после передач Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Гости ответили лишь забитым мячом Ришарлисона на 71-й минуте.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЭВЕРТОН - 2:1

Голы: Жезус, 51; Жезус, 58; Ришарлисон, 71.

Манчестер Сити: Браво, Родри, Фернандиньо, Гарсия, Канселу, Де Брюйне, Гюндоган, Менди, Марез (Стерлинг, 90+3), Фоден (Д. Силва, 83), Жезус.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Уолкотт, 59), Мина, Холгейт, Сидибе, Дэвис, Делф, Динь, Сигурдссон (Кен, 66), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

ВИДЕО ГОЛОВ

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