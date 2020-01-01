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Два боя с участием украинцев попали в тройку лучших по итогам 2019 года: видео

среда, 01 января 2020, 19:46
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Известная промоутерская компания Top Rank назвала три лучших боксерских боя 2019 года.

Так, в тройку лучших вошел чемпионский бой в полутяжелой весовой категории за титулы WBC и IBF между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым, который завершился поражением нашего соотечественника.

Также в числе лучших оказался бой в легком весе за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок завершился победой нашего соотечественника единогласным решением судей.

Наконец, в тройке также оказался бой в полулегком весе между мексиканцем Оскаром Вальдесом и американцем Адамом Лопесом. Поединок завершился победой мексиканского боксера, который отстоял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самый желанный соперник Ломаченко одержал яркую победу.

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