Два боя с участием украинцев попали в тройку лучших по итогам 2019 года: видео

Известная промоутерская компания Top Rank назвала три лучших боксерских боя 2019 года.

Так, в тройку лучших вошел чемпионский бой в полутяжелой весовой категории за титулы WBC и IBF между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым, который завершился поражением нашего соотечественника.

Также в числе лучших оказался бой в легком весе за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок завершился победой нашего соотечественника единогласным решением судей.

Наконец, в тройке также оказался бой в полулегком весе между мексиканцем Оскаром Вальдесом и американцем Адамом Лопесом. Поединок завершился победой мексиканского боксера, который отстоял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самый желанный соперник Ломаченко одержал яркую победу.