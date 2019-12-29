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Самый желанный соперник Ломаченко одержал яркую победу: видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 10:24
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В воскресенье, 29 декабря, в Атланте (США) американский боксер Джервонта Дэвис одержал победу нокаутом над кубинцем Юриоркисом Гамбоа.

Поединок, проходивший в легком весе, завершился в 12 раунде. В заключительной трехминутке Дэвис отправил Гамбоа в нокдаун левым апперкотом в челюсть. После этого угол кубинского боксера остановил бой, выбросив на ринг полотенце. Американец выиграл вакантный титул WBA в легком весе.

Для Дэвиса эта победа стала 23-й в 23 боях на профессиональном ринге. Гамбоа потерпел 2-е поражение в карьере в 32 боях.Напомним, после того, как Дэвис перешел в легкий вес, Ломаченко назвал его своим самым желанным соперником.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американский чемпион мира вновь уколол Ломаченко.

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