Самый желанный соперник Ломаченко одержал яркую победу: видео

В воскресенье, 29 декабря, в Атланте (США) американский боксер Джервонта Дэвис одержал победу нокаутом над кубинцем Юриоркисом Гамбоа.

Поединок, проходивший в легком весе, завершился в 12 раунде. В заключительной трехминутке Дэвис отправил Гамбоа в нокдаун левым апперкотом в челюсть. После этого угол кубинского боксера остановил бой, выбросив на ринг полотенце. Американец выиграл вакантный титул WBA в легком весе.

Для Дэвиса эта победа стала 23-й в 23 боях на профессиональном ринге. Гамбоа потерпел 2-е поражение в карьере в 32 боях.Напомним, после того, как Дэвис перешел в легкий вес, Ломаченко назвал его своим самым желанным соперником.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американский чемпион мира вновь уколол Ломаченко.