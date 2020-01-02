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Главный аутсайдер чемпионата Украины совершил самый громкий трансфер в истории

четверг, 02 января 2020, 13:07
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Полузащитник львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль стал игроком аргентинского "Ривер Плейт".

Об этом сообщает Transfermarkt.com.

Согласно информации источника, аргентинский клуб принял решение выкупить контракт 21-летнего хавбека после полугодичной аренды. За футболиста "Ривер Плейт" заплатил 2,5 миллиона евро. Таким образом, трансфер Карраскаля стал самым дорогим в истории "Карпат". Ранее самыми дорогими продажами футболистов для львовского клуба были трансферы Марьяна Шведа в шотландский "Селтик" и Николая Ищенко в донецкий "Шахтер" за 2 миллиона евро.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Карпаты" занимают последнее, 12-е место. В активе львовской команды 11 очков после 18 туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" и "Десна" устроили феерию в матче чемпионата Украины.

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