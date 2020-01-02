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Спортсмен и бизнесмен: Ломаченко сравнил себя с легендарным американцем

четверг, 02 января 2020, 15:30
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко сравнил себя с самым высокооплачиваемым боксером в истории Флойдом Мэйвезером.

Слова украинца приводит Sport.ua.

Так, Ломаченко назвал Мэйвезера бизнесменом, а себя - спортсменом. По словам украинца, легендарный американец выходил в ринг, чтобы зарабатывать деньги. Сам же Ломаченко боксирует, чтобы сделать историю. Именно поэтому, как отметил украинский чемпион, он хочет биться с лучшими боксерами современности.

Напомним, три боя с участием Мэйвезера входят в пятерку самых кассовых в истории бокса. На профессиональном ринге американец провел 50 поединков и все выиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что два боя с участием украинцев попали в тройку лучших по итогам 2019 года.

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