Скандальный футболист попал в аварию: фото

Форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Согласно информации источника, авария случилась рано утром 1 января в Брешии, когда футболист возвращался из новогодней вечеринки, проходившей в ночном клубе. Fiat 500 Abarth 29-летнего нападающего наехал на бордюр и врезался в ворота булочной. За рулем автомобиля находился друг футболиста. Водитель и Балотелли не пострадали. Отмечается, что после ДТП футболист вышел из машины и пошел домой пешком. Позже авто забрал эвакуатор.

Напомним, также Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль". Он не единожды попадал в различного рода скандалы, из-за чего не задерживался надолго ни в одном из клубов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист едва не остался без руки, запуская фейерверк.