Известный футболист едва не остался без руки, запуская фейерверк: видео

Известный в прошлом турецкий футболист, а ныне ассистент главного тренера "Галатарасая" Умит Давала едва не лишился руки, запуская фейерверк на Новый год.

Сообщается, что 46-летний специалист встречал 2020 год в Берлине (Германия) вместе со своими близкими. После полуночи тренер и его друзья вышли на улицу, чтобы запустить фейерверк, что едва не обернулось трагедией. Во время поджога из пиротехники полетели искры прямо на руку Давале. Тот сразу бросил фейерверк на землю, где он и взорвался.

Напомним, в бытность игроком Давала выступал за ряд турецких клубов, а также итальянские "Милан", "Интер" и немецкий "Вердер".

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