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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Футболист известного европейского клуба трагически погиб в аварии: детали происшествия

суббота, 04 января 2020, 10:23
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Во Франции трагически погиб форвард футбольного клуба "Генгам" Натаель Жулан.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний футболист не справился с управлением, находясь за рулем автомобиля. Авария случилась, когда он возвращался с тренировки команды. Нападающий находился в автомобиле один. Свидетелем дорожно-транспортного происшествия, которое завершилось трагедией, стал один из одноклубников Жулана, который следовал за ним с тренировки на своем авто.

Отметим, что Жулан является воспитанником клуба "Гавр". Также он выступал за "Валансьен". В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Генгам" два матча, голов не забивал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США скончался боксер с уникальным рекордом.

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