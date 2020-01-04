Футболист известного европейского клуба трагически погиб в аварии: детали происшествия

Во Франции трагически погиб форвард футбольного клуба "Генгам" Натаель Жулан.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний футболист не справился с управлением, находясь за рулем автомобиля. Авария случилась, когда он возвращался с тренировки команды. Нападающий находился в автомобиле один. Свидетелем дорожно-транспортного происшествия, которое завершилось трагедией, стал один из одноклубников Жулана, который следовал за ним с тренировки на своем авто.

Отметим, что Жулан является воспитанником клуба "Гавр". Также он выступал за "Валансьен". В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Генгам" два матча, голов не забивал.

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