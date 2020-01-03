В США скончался боксер с уникальным рекордом

В Буффало (США) скончался легендарный пуэрто-риканский боксер Карлос Де Леон.

Об этом сообщает The Sun.

Бывший боксер умер в возрасте 60 лет. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, однако согласно предварительному заключению, смерть наступила вследствие остановки сердца. Скончался бывший спортсмен в своем доме за несколько часов до наступления 2020 года.

Де Леон является единственным боксером в истории, который четырежды становился чемпионом мира в первом тяжелом весе. В 1988 году он имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, однако в объединительном бою проиграл американцу Эвандеру Холифилду.

ВИДЕО. БОЙ КАРЛОСА ДЕ ЛЕОНА И ЭВАНДЕРА ХОЛИФИЛДА

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