Зинченко забил гол-красавец и помог "Манчестер Сити" добыть крупную победу в Кубке Англии: видео

Чемпион Англии "Манчестер Сити" в составе с игроком сборной Украины Александром Зинченко разгромил скромный клуб "Порт Вейл" со счетом 4:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии 2019/20.

Именно с гола украинского футболиста начался разгром представителя четвертого по силе дивизиона Англии. Наш соотечественник отличился точным ударом уже в середине первого тайма.

Кроме Зинченко голами отметились Харвуд-Беллис, Фоден и Агуэро. В составе гостей гол забил Поуп.

Интересно, что британское издание Express оценило игру украинского футболиста на 9 баллов из 10, что стало наивысшей оценкой в "Ман Сити" наравне с Филом Фоденом.

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