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Где и с кем звезды украинского спорта встречали новый год: фото и видео

четверг, 02 января 2020, 17:38
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"Апостроф" изучил деятельность звезд украинского спорта в социальных сетях и установил, где и с кем они встречали Новый год.

Футболисты Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, выступающие за "Вест Хэм" и "Манчестер Сити", прогнозируемо на праздник остались в Англии. Первый встречал Новый год в кругу своей семьи, а второй - с возлюбленной Владой Седан.

Instagram Андрея ЯрмоленкоInstagram Андрея Ярмоленко

Instagram Александра ЗинченкоInstagram Александра Зинченко

Их коллега из итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский остался с женой и маленькой дочерью в Бергамо.

Instagram Руслана МалиновскогоInstagram Руслана Малиновского

А вот полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко отправился с семьей во Флориду (США).

Instagram Тараса СтепаненкоInstagram Тараса Степаненко

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский посетил Беларусь, где встретился с родителями и сестрой.

Instagram Артема МилевскогоInstagram Артема Милевского

Теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк находятся в Австралии, где готовятся стартовать на первом турнире серии Grand Slam в 2020 году. При этом первая Новый год встречала в компании своего избранника - французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Instagram Элины СвитолинойInstagram Элины Свитолиной

Фехтовальщица Ольга Харлан на Новый год побывала в Альпах.

Пловец Олег Лисогор отмечал праздник в Киеве и посетил главную елку страны. Также в столице Украины ночь с 31 декабря на 1 января провел и борец Жан Беленюк.

Instagram Жана БеленюкаInstagram Жана Беленюка

Боксер Александр Гвоздик Новый год встретил с женой в Калифорнии (США).

Instagram Александра ГвоздикаInstagram Александра Гвоздика

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезды спорта поздравили украинцев с Новым годом.

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