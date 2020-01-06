"Динамо" неожиданно попрощалось с игроком сборной Украины: фото

Один из основных полузащитников киевского "Динамо" Денис Гармаш перешел в турецкий "Ризеспор". Игрок сборной Украины заключил с турецким клубом арендное соглашение.

Аренда Гармаша рассчитана до 30 июня 2020 года.

Отметим, что в "Ризеспоре" также выступает бывший игрок вице-чемпиона Украины Николай Морозюк.

В текущем сезоне Гармаш провел в составе "Динамо" 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Стоит отметить, что Гармаша знают болельщики как недисциплинированного игрока. За время выступлений за "Динамо" он получил 66 предупреждений и пять раз удалялся с поля.

Напомним, что нападающий сербского клуба "Партизан" Умар Садик заинтересовал скаутов киевского "Динамо".