"Динамо" интересуется форвардом итальянского топ-клуба: первые подробности и видео

Нападающий сербского клуба "Партизан" Умар Садик заинтересовал скаутов киевского "Динамо".

Как сообщает источник, кроме вице-чемпиона Украины 22-летним футболистом интересуется французский "Лион". Более того, французы уже предложили за форварда 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт форварда принадлежит итальянской "Роме". Более того, он уже успел дебютировать за римский клуб: в сезоне 2015/2016 нигериец провел 6 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два мяча.

В этом сезоне чемпионата Сербии Садик провел 18 матчей, в которых забил 10 голов.

Напомним, что болельщики киевского "Динамо" путем голосования на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в 2019 году.