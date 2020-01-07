Английский футбольный клуб, принадлежащий российскому олигарху, заплатил невероятную сумму за увольнение тренера

Лондонский "Челси", который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, заплатил более 30 миллионов евро бывшему главному тренеру команды Антонио Конте в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Об этом сообщает Sky Sports.

В данную сумму, кроме компенсации Конте, также вошли неустойки помощникам итальянского специалиста, а также судебные издержки. Клуб на протяжении длительного времени отказывался выплачивать тренеру законную компенсацию, после чего итальянец подал в суд.

Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 года. Под его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Абрамович купил "Челси" в 2004 году. С того времени лондонцы заплатили более 100 миллионов евро компенсаций бывшим тренерам, с которыми были досрочно расторгнуты контракты.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович попал в престижный рейтинг в Великобритании. С подробностями можно ознакомиться здесь.