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Английский футбольный клуб, принадлежащий российскому олигарху, заплатил невероятную сумму за увольнение тренера

вторник, 07 января 2020, 18:05
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Лондонский "Челси", который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, заплатил более 30 миллионов евро бывшему главному тренеру команды Антонио Конте в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Об этом сообщает Sky Sports.

В данную сумму, кроме компенсации Конте, также вошли неустойки помощникам итальянского специалиста, а также судебные издержки. Клуб на протяжении длительного времени отказывался выплачивать тренеру законную компенсацию, после чего итальянец подал в суд.

Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 года. Под его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Абрамович купил "Челси" в 2004 году. С того времени лондонцы заплатили более 100 миллионов евро компенсаций бывшим тренерам, с которыми были досрочно расторгнуты контракты.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович попал в престижный рейтинг в Великобритании. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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