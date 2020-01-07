Российский олигарх может приобрести известный украинский футбольный клуб

Владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов) может стать российский олигарх Михаил Фридман.

Об этом сообщается на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.

Согласно информации источника, Фридман рассматривает вариант с покупкой "Карпат". Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

Отметим, что Фридман родился во Львове. Он был спонсором и инициатором основания музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Его "Альфа-Банк" до сих пор продолжает работать во Львове. Отмечается, что с покупкой "Карпат" миллиардер хочет усилить свои связи с родным городом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный аутсайдер чемпионата Украины совершил самый громкий трансфер в истории.