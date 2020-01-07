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Снесу его в ринге: американец сделал громкое заявление перед боем с украинским чемпионом

вторник, 07 января 2020, 13:28
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Чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес сделал очередное громкое заявление перед потенциальным боем с украинцем Василием Ломаченко.

Слова американца приводит Boxingnews24.

Так, Лопес заявил, что является более зрелищным боксером, чем украинец. По его словам, бой против Ломаченко завершится нокаутом. "Я снесу его в ринге", - сказал американец.

На профессиональном ринге Лопес одержал 15 побед в 15 боях. На счету Ломаченко 14 побед в 15 поединках при 1 поражении. Свои бои Лопес 12 раз завершал досрочно, у украинца 10 побед нокаутом. На кону в будущем поединке между американцем и нашим соотечественником будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сравнил себя с легендарным американцем.

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