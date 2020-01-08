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"Динамо" объявило об уходе бразильского легионера

среда, 08 января 2020, 19:01
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Бразильский защитник "Динамо" Сидклей покинул клуб и перешел в "Коринтианс".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Бразильский клуб арендовал футболиста до 31 декабря 2020 года. За аренду игрока "Коринтианс" заплатит 600 тысяч евро.

Сидклей перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе" за пять миллионов евро. Всего он провел за украинский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец не провел ни одного матча за "Динамо", выступая лишь за молодежный состав. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" рассталось со старожилом команды.

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