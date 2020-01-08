На известного футболиста было совершено нападение с применением оружия

Известный в прошлом футболист Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Афинах (Греция).

Об этом сообщает Yahoo Sports.

Согласно информации источника, инцидент случился вечером во вторник, 7 января, возле дома бывшего футболиста. В Ковачевича выстрелили неизвестные, когда он выходил из автомобиля. В результате инцидента экс-игрок туринского "Ювентуса" был доставлен в больницу с травмой колена. Полиция занимается расследованием случившегося.

В бытность футболистом Ковачевич выступал также за югославские "Пролетер" и "Црвену Звезду", испанский "Реал Сосьедад", итальянский "Лацио" и греческий "Олимпиакос". Сейчас он занимает должность спортивного директора Федерации футбола Сербии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер европейского клуба попал в дикий скандал из-за интимного видео.