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На известного футболиста было совершено нападение с применением оружия

среда, 08 января 2020, 16:01
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Известный в прошлом футболист Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Афинах (Греция).

Об этом сообщает Yahoo Sports.

Согласно информации источника, инцидент случился вечером во вторник, 7 января, возле дома бывшего футболиста. В Ковачевича выстрелили неизвестные, когда он выходил из автомобиля. В результате инцидента экс-игрок туринского "Ювентуса" был доставлен в больницу с травмой колена. Полиция занимается расследованием случившегося.

В бытность футболистом Ковачевич выступал также за югославские "Пролетер" и "Црвену Звезду", испанский "Реал Сосьедад", итальянский "Лацио" и греческий "Олимпиакос". Сейчас он занимает должность спортивного директора Федерации футбола Сербии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер европейского клуба попал в дикий скандал из-за интимного видео.

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