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Тренер европейского клуба попал в дикий скандал из-за интимного видео

среда, 08 января 2020, 10:23
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Главный тренер испанского футбольного клуба "Малага" Виктор Санчес дель Амо попал в дикий скандал из-за распространенного в сети интернет видео.

В ролике видно, как 43-летний специалист показывает перед камерой свой половой орган. По словам тренера, видео было украдено из его мессенджера неизвестными лицами. Клуб уже отстранил наставника от работы с командой до проведения расследования инцидента. Сам Санчес дель Амо заявил, что стал жертвой шанта

жа - неизвестные лица потребовали от него денег в ответ на обещание не выкладывать ролик в интернет. По его словам, в связи с этим он уже обратился в полицию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист попал в сборную разочарований в чемпионате Испании.

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