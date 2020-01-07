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Украинский футболист попал в сборную разочарований в чемпионате Испании

вторник, 07 января 2020, 19:50
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Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин попал в сборную разочарований по итогам первого круга в чемпионате Испании по версии издания Marca.

В нынешнем сезоне украинец провел за клуб всего один матч в Кубке Испании, в котором оставил ворота в неприкосновенности. В чемпионате голкипер на поле не выходил.

Напомним, что 20-летний Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", а за "Вальядолид" выступает на правах аренды.

Полностью символическая сборная разочарований от Marca выглядит так:

вратарь: Андрей Лунин ("Вальядолид")

защитники: Фернандо Калеро ("Эспаньол"), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба - "Барселона")

полузащитники: Жоау Фелиш, Маркос Льоренте (оба - "Атлетико"), Денис Суарес ("Сельта"), Рони Лопеш ("Севилья")

нападающие: Борха Иглесиас, Люк де Йонг (оба - "Севилья"), Лука Йович ("Реал" Мадрид).

Ранее сообщалось, что Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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