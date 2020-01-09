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"Атлетико" в феерическом матче обыграл "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании

четверг, 09 января 2020, 22:55
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В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетико" обыграл "Барселону" со счетом 3:2 и завоевал путевку в финал.

"Барселона" – "Атлетико" - 2:3 (0:0)
Голы: Месси (51), Гризманн (62) - Коке (46), Мората (81, с пенальти), Корреа (86)

"Барселона": Нето, Умтити, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг (Фати, 88), Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), Гризманн, Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46; Льоренте, 72), Корреа, Томас, Фелиш, Мората.

Предупреждения: Пике (31), Томас (35), Суарес (45), Савич (45), Фелипе (64), Льоренте (72), Видаль (77), Нето (80).

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