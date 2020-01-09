Ломаченко поделился провокационным видео: сеть в ярости

Украинский боксер Василий Ломаченко привел в ярость пользователей сети провокационным роликом, который он опубликовал в своем Instagram.

В ролике показаны тренировки российского спецназа, закадровый голос произносит речь: "Православный - не значит, что слабый". Также в конце видео появляется надпись: "Благодарим за помощь в съемках вежливых людей". Напомним, что именно так называли представителей российских вооруженных сил, которые участвовали в захвате Крыма.

"На видео российский спецназ, Вася? (( Это залёт...".

"Был боксером, стал боксвысером. Теперь я знаю, что Украина все-таки продается".

"Фу, Вася, зачем?! Если ты и вправду такой русский, то ты тогда не украинец, а укропитек".

"Дурень ты не добитый. Жаль, что украинскую фамилию носишь. Точно такой же и Усик колаборант. Едьте нахрен в Россию".

"Василий, не ожидал такого. Вы отличный боксер и восхищаюсь вами, как боксером, но что-то вы "путаете берега". Выкладывать такое видео во время, когда в стране идет война с рашкой, неправильно. Вы сильный инфлюенцер и такой проступок с вашей стороны можно считать пропагандой рашки и изменой своей родины и народа, который вас поддерживал и болел за вас. Не ожидал от вас, фу".

"Триколорчики-то разглядел до того, как постил?"

"Сейчас напишет, что страничку взломали. Вата она ведь такая. Убедительная просьба к тебе, Вася, никогда больше не поднимай украинский флаг".

"Был уважаемый спортсмен... и не стало".

"Чьих будешь, православный?"

"А я думал, что Василий умный человек, потому что на тему политики как минимум молчит. Ну что ж, произошел каминг-аут. Воистину, не сотвори себе кумира, потому что потом в нем разочаруешься"

"Эти суки наших пацанов убивают!"

"Так проходит земная слава. Теперь ты просто забияка, который отрекся от своей Родины в угоду оккупантам".

"Путинский .... с отбитой головой. Сколько их развелось, сук православных".

"Пусть ватный Ломаченко поинтересуется, как москали вспарывали животы и устраивали другие зверства в Украине и на Донбассе".

"Дааа.. вы его хоть смотрели? А если и смотрели, то тем более зашквар. Собирали б вы манатки", - пишут пользователи.