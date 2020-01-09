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Не полетит на сбор: в "Динамо" приняли важное решение по нападающему-легионеру

четверг, 09 января 2020, 18:13
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Украинский журналист Андрей Шахов сообщил, что люксембургский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес не поедет с киевским клубом на зимние сборы.

Слова Шахова приводит XSport.

"Уже по слухам из интернета можно понять, что в первую очередь "Динамо" сейчас ищет форварда. Поведение Жерсона Родригеса, плохой год у Соля и возможная дисквалификация Беседина не оставляют клубу выбора. Жерсон, как я слышал, даже на турецкий сбор не полетит, то есть на него вообще не рассчитывают, так что, судя по всему из трех нападающих, с которыми "Динамо" доигрывало 2019 год, в распоряжении тренеров останется только Соль. Так что проблема форвардов снова обостряется", - сказал Шахов.

Ранее сообщалось, что футболист переведен в дублирующий состав, а также выставлен на трансфер из-за несоблюдения спортивного режима. Форвард неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара.

Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 года из японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро. В составе киевского клуба 24-летний нападающий провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что "Динамо" рассталось с бразильским легионером. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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