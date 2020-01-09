RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 января

08:45
Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине

8 января

15:23
Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: сколько придется платить
09:19
Нацбанк обновил курс валют на 8 января: что происходит с долларом
08:32
Что будет с пенсиями украинцев в 2020 году: главные изменения и расчеты

6 января

23:27
Стала известна зарплата министра Милованова и его заместителей
09:10
Что происходит с гривной после выходных: курс валют

5 января

13:37
Деньги уже на счетах: в Украине сделали важное уточнение по транзиту газа из России
08:13
Когда будет индексация пенсий в 2020 году: сроки и размер выплат

4 января

17:30
В Украине увеличили размер алиментов: сколько теперь надо выплачивать

3 января

11:49
В партии "Слуга народа" сделали громкое заявление о повышении пенсионного возраста
10:35
Гривну ждут резкие перепады: появился прогноз курса валют на 2020 год
09:21
Что происходит с гривной в январе: курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Он очень непредсказуемый: Усик назвал самого опасного бойца в супертяжах

четверг, 09 января 2020, 11:04
переглянути новину українською

Украинский боксер Александр Усик назвал самого опасного для себя соперника в супертяжелом весе.

Об этом спортсмен рассказал во время встречи с болельщиками в Ровно.

Так, Усик заявил, что по его мнению, самым сложным соперником для него является британец Тайсон Фьюри. "Конечно, он тип очень непредсказуемый, больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", - добавил боксер.

Напомним, следующим соперником Усика, вероятнее всего, станет другой британец - Дерек Чисора. Предполагается, что бой между ними состоится в марте-апреле текущего года. Не исключено, что на кону в поединке будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчик Кличко жестко оскорбил Усика.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Атлетико: онлайн трансляция

Валенсия - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3 Хроника матча

Наполи - Интер - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: