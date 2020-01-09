Он очень непредсказуемый: Усик назвал самого опасного бойца в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик назвал самого опасного для себя соперника в супертяжелом весе.

Об этом спортсмен рассказал во время встречи с болельщиками в Ровно.

Так, Усик заявил, что по его мнению, самым сложным соперником для него является британец Тайсон Фьюри. "Конечно, он тип очень непредсказуемый, больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", - добавил боксер.

Напомним, следующим соперником Усика, вероятнее всего, станет другой британец - Дерек Чисора. Предполагается, что бой между ними состоится в марте-апреле текущего года. Не исключено, что на кону в поединке будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчик Кличко жестко оскорбил Усика.