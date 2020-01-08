Обидчик Кличко жестко оскорбил Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко оскорбил обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO - украинца Александра Усика.

Слова британца приводит BoxingScene.

Так, Всемирная боксерская организация (WBO) предложила Фьюри провести бой против Баходира Жалолового из Узбекистана. В ответ тот обозвал Усика бомжом. "Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с 1-го места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", - сказал Фьюри.

Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри единогласным решением судей победил украинца Владимира Кличко и отобрал у него пять чемпионских поясов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик может стать чемпионом мира без боя.